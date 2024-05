Em documentário, Davi se encontra com Mani Reggo e comerciante tem reação inesperada; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quarta-feira (8), foi lançado o documentário “Davi – Um cara comum da Bahia”, onde mostra a trajetória do campeão do Big Brother Brasil 24. Em um dos trechos, é possível ver a entrevista polêmica do ex-motorista de aplicativo para o programa “Mais Você”, onde ele dizia estar conhecendo Mani Rêggo, no qual se referia como sua esposa dentro do confinamento da TV Globo.

No dia 21 de abril, o documentário mostra o ex-motorista de aplicativo dirigindo e refletindo sobre uma possível reconciliação com a companheira. “Mani merece tudo de bom na vida, espera que ela consiga vencer. Ela não está mais comigo, mas eu estou disposto para ficarmos juntos. Depende dela. Quero que ela vença”, disse Davi.

Anúncios

O documentário também mostra os dois se encontrando, pela primeira vez, após 8 dias de sua vitória no reality da TV Globo. Os dois trocam um abraço forte e tem uma longa conversa. Porém, o conteúdo do áudio não é exibido no documentário.

“Depois de tantos ataques, Mani e Davi aceitaram se encontrar em Salvador (BA) em 29 de abril de 2024. A intimidade da conversa foi preservada. Desejamos que suas escolhas sejam respeitadas”, diz um letreiro exibido no documentário.

No fim, a vendedora de lanches se despede do local, mas prefere não gravar nenhum depoimento para o projeto do Globoplay. “Mani decidiu não dar entrevista para o documentário”, informou outro letreiro.

Veja o vídeo:

Davi Brito e Mani Reggo se encontraram no dia 29 de abril, em Salvador – BA.

A conversa não foi exibida no documentário e Mani optou por não ser entrevistada.

ESTREIA DAVI DOCpic.twitter.com/flHDMCAGd1

— Central Reality (@centralreality) May 8, 2024



Fonte: O Tempo