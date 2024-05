A pedido de Bocalom, Governo Federal anuncia envio de 30 ônibus elétricos para Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Governo Federal anunciou nesta quarta-feira (8) o envio de 30 ônibus elétricos e dois projetos de regularização fundiária para Rio Branco. As ações fazem parte de mais uma etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

De acordo com a Presidência da República, as ações são coordenadas pelo Ministério das Cidades e fazem parte do eixo de “Cidades Sustentáveis e Resilientes” do PAC, beneficiando mais de 360 mil pessoas na capital acreana. Dos 30 ônibus anunciados pelo Governo Federal, que foram solicitados em projeto da Prefeitura de Rio Branco, 20 são no modelo padrão e 10 unidades são articulados.

Investimentos no interior do Acre

Dos 22 municípios do estado do Acre, 18 estão entre os contemplados pelo Programa. Estão previstas cinco creches, 11 escolas em tempo integral e 18 ônibus escolares, além de um espaço comunitário de lazer com parquinhos. Um total de 35 obras e equipamentos.

Dos 2,4 mil municípios contemplados em todo o país, 48 têm pelo menos quatro ou mais empreendimentos. A capital Rio Branco está entre eles. Na cidade, serão construídas duas escolas em tempo integral e um espaço esportivo comunitário. O município também será contemplado com um ônibus escolar com recursos do PAC Seleções.

Já Epitaciolândia, Feijó e Manoel Urbano serão contemplados, cada um, com uma creche, uma escola em tempo integral e um ônibus escolar. Juntos, os municípios somam mais de 66 mil habitantes.