Ex-BBB Nego Di doa R$ 1 milhão para enchentes no RS

Depois de cobrar posicionamentos de alguns artistas na missão de ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o ex-BBB Nego Di usou o X, antigo Twitter, para contar aos fãs que transferiu 1 milhão de reais para ajudar o seu estado.

Gaúcho, o artista confessou nessa última terça-feira (07), ter sido uma decisão difícil, já que é um dinheiro que está dentro da sua realidade. Além disso, ele demonstrou gratidão pela sua cidade natal e disse que conquistou tudo por causa dela.

“Galera, gostaria de compartilhar com vocês uma decisão que a gente tomou aqui em casa hoje, eu e minha patroa, a gente conversou bastante e eu fiz uma escolha que não foi fácil, confesso para vocês, mas a gente fez essa escolha de coração. R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul”, iniciou o artista, que se prolongou.

“Agradecer a todo mundo que está me apoiando, que está junto comigo nas minhas brigas, nas minhas ações, dizer que sou muito grato por tudo que o Rio Grande do Sul fez na minha vida. É um dinheiro que faz falta para mim, dentro da minha realidade, mas que sei que posso alcançar com o meu trabalho, tá bom? E a gente tem que possibilitar dessas pessoas conseguirem se reerguer depois que essa água abaixar”, completou o humorista.

Nego Di contra o Governo do RS

Dias antes de fazer a doação milionária, Nego Di pediu aos seguidores para que eles não doassem nenhum dinheiro ao governo do Rio Grande do Sul, assumindo uma grande desconfiança dos políticos.

“Isso aqui é uma vergonha, é um absurdo. Não mandem dinheiro pro Estado. Tudo o que eles recolhem, que são bilhões, trilhões de imposto por ano, tem que ser o suficiente para ajudar as pessoas“, pontuou.