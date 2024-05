Seu Jorge se emociona e chora em live de apoio ao Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Diversos famosos têm criado campanhas para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Quem entrou na onda da solidariedade foi o podcast PodPah, que nesta terça-feira, 7, transmitiu uma live de quase seis horas de duração com participação de famosos e arrecadação de doações. Um dos artistas convidados foi Seu Jorge, que não conteve as lágrimas durante sua apresentação.

Ao lado de Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, e de Emicida, o artista se emocionou ao cantar “Brasis”. Na filmagem, é possível ver Seu Jorge derrubando lágrimas em meio à música.

Assista:

O evento ainda contou com a participação de Gustavo Mioto Junior Lima, Dinho Ouro Preto, Gee Rocha, Lucas Inutilismo, Foquinha, Anderson & Mateus, Beto Bruno, Esteban Tavares, Emmily Barreto, Jé Santiago, Rashid, Derek, Fábio Braza, Badauí, Di Ferrero, Ludmilla, Pitty e Nadson o Ferinha.