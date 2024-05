Carlos Alberto faz 70 anos de TV e abre segredo de Silvio Santos: ‘No fio de bigode’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Apresentador de A Praça É Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega completa 70 anos de carreira. Em programa especial que será exibido nesta quinta (9), o humorista aproveitou para agradecer a Silvio Santos por ter deixado as portas abertas para que ele seguisse durante tanto tempo na TV e revelou um segredo com relação à sua contratação na emissora.

De acordo com o anfitrião do humorístico, Silvio e ele fizeram combinados que não constam nos contratos assinados –e, mesmo assim, o dono do SBT sempre cumpriu com sua palavra.

“Depois que eu vim para cá, em 8 de maio de 1987, quando nós assinamos o contrato, você [Silvio Santos] mudou a minha vida. Você me tornou uma outra pessoa dentro da televisão. Porque, dentro dos 70 anos, 37 foram aqui, no SBT”, declarou ele.

“E você tem uma coisa muito difícil hoje em dia: ter palavra, ter honra. Porque muitas coisas que nós combinamos, que não poderiam estar no papel, ficaram ‘no fio de bigode’. E, até hoje, você respeita aquilo que nós combinamos”, ressaltou.

Carreira longa

Carlos Alberto também celebrou o fato de completar sete décadas na TV aos 88 anos. “Há 70 anos, em 1º de maio de 1954, eu entrava na Rádio Nacional e, do telhado, eu ouvi uma voz: ‘Carlos Alberto, passa lá na minha sala’. Era Luiz Ramos, que era o dono da emissora e era casado com a Hebe… Eu vi um papel na mesa, e ele disse: ‘Você está sendo contratado'”, contou. “Fazer 70 anos de carreira aos 88 anos de idade é um presente de Deus”, completou.

Além de Silvio Santos, ele deixou agradecimentos a outras duas personalidades que marcaram sua história. “[Ronald] Golias [1929-2005], meu grande amigo, o irmão que eu não tive. Viajamos juntos pelo Brasil inteiro, capotamos no Rio de Janeiro, [ele] parou um motor de avião no Amazonas, fizemos muitas brincadeiras, e ele é inesquecível. Porque, sem querer desmerecer ninguém, ele foi o maior comediante que eu vi na minha vida.”

Para finalizar, Carlos Alberto relembrou a importância do pai, Manoel de Nóbrega (1913-1976). “O último [agradecimento] só poderia ser ao homem que criou a Praça da Alegria, que me ensinou a viver, vencer, perder e foi a pessoa que acreditou em mim. Que, aos 17 anos, eu e o Boni começamos a trabalhar no programa do meu pai escrevendo”, finalizou.

Fonte: Notícias da TV