Mãe de Endrick corta nora Gabriely Miranda de foto e internautas apontam climão entre as duas

O relacionamento entre Endrick e a modelo Gabriely Miranda parece estar passando por uma pequena turbulência dentro da família do jogador. Após o programa “Conversa com Bial”, Cíntia Ramos, mãe do atacante do Palmeiras, postou um registro nas redes sociais, mas com uma situação delicada: ela cortou a nora Gabriely Miranda da foto.

Veja:

A Mãe do Endrick cortando a nora da foto kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EmZwzOpBp7

— Nicole Balestro (@nicolebalestro) May 8, 2024



A atitude da mãe de Endrick reafirmou o climão que acontece entre as duas. Os internautas, inclusive, começaram a repercutir um vídeo de um momento desconfortável entre as duas, que participaram do programa “Conversa com Bial” na última segunda-feira, quando questionadas sobre a possibilidade da modelo ir morar com o atacante.

Na entrevista, Bial pergunta se a modelo está curtindo a ideia de morar em Madrid. “Será? É uma incógnita ainda”, respondeu a loira. A mãe de Endrick então toma a palavra e diz que a única certeza é que seu filho vai brilhar, e que os dois são muito novos para casar.

“Os dois são muito novos para casar, ainda tem muita coisa pela frente. A única coisa que temos certeza é que ele vai lá e vai brilhar com os meninos no Real Madrid. Foi pra isso que eu e meu marido passamos para estarmos aqui. É um sonho realizado”, disse Cintia, enquanto Gabrielly abaixa a cabeça.

Que isso, que climão da mãe do Endrick com a namorada dele hein…

pic.twitter.com/E0vXOazwdK

— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) May 7, 2024



Contrato de namoro

Endrick e Gabriely Miranda participaram do podcast PodDelas no mês passado e revelaram que levam a sério um contrato redigido pela influenciadora com todas as regras.

Segundo o casal, a primeira cláusula cita que eles estão em um “relacionamento afetivo voluntário”, baseado em “respeito, compreensão e carinho”. Já a segunda, estabelece que é proibido adquirir qualquer tipo de vício e “a mudança drástica de comportamento”. Um detalhe bem mais específico estabelecido pela dupla é que dizer “eu te amo” é “obrigatório em qualquer situação” e algumas palavras são proibidas, entre elas “hum”, “aham”, “tá”, “beleza” e “kkk” (quatro pode, três não).

O jogador ainda explicou que caso algum dos dois infrinja alguma regra combinada, é necessário “pagar uma multa” em forma de presente. “Quem não cumpre com isso, chega no final do mês tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, eu pedi um fone da Apple e ela me deu”, contou.

O relacionamento entre Endrick, atacante do Palmeiras, e Gabriely Miranda, modelo brasileira, é um dos mais badalados — principalmente após o beijo que o jogador deu em sua namorada depois do empate contra a Espanha, no Santiago Bernabéu.