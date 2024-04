Mãe de Matteus e namorada de Davi geram climão nos bastidores da Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quarta-feira (17), a mãe do vice-campeão Matteus, Luciene Amaral, e a namorada de Davi, Mani Rego, participaram do programa Encontro, da Globo, e falaram sobre a trajetória dos participantes. No entanto, a mãe de Alegrete não escondeu sua frustração com a vitória do baiano.

Além disso, Mani fez questão de mostrar seu desconforto com uma declaração dada por Luciene, que chegou a reclamar sobre “o jogo já estar ganho” para Davi antes da final. “Como que vão ter já o ganhador do ‘BBB’ se não formaram nem os finalistas, ainda?”, disse ela, indignada. “Já está saindo em muitos sites que já tem o ganhador. E aí, como que a gente fica?”. disse a matriarca dias antes do reality acabar.

E detonou: “Não, não está certo isso. O ganhador vai ser quem o público quiser. Quem o público achar que seja merecedor. Porque eu acho isso desumano. É uma falta de respeito com todas as equipes de todos os restantes que participaram da casa do Big Brother”.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, após o episódio, as duas mal de falaram nos bastidores da emissora. Os funcionários do canal também teriam notado climão e a apresentadora Patrícia Poeta precisou se desdobrar para contornar a situação por trás das câmeras e no ao vivo.

MÃE DE MATTEUS OPINA SOBRE RELACIONAMENTOS DO FILHO

Em determinado momento da conversa com Patrícia Poeta, a apresentadora quis saber a opinião de Luciene Amaral sobe os relacionamentos que o filho teve no programa. Para quem não acompanhou, primeiro o gaúcho se envolveu com Deniziane, que terminou com ele dias antes de ser eliminada. Depois, na reta final, ele iniciou um romance com Isabelle, manauara que conquistou o terceiro lugar da edição.

Diante da situação, a matriarca foi sincera: “Olha, eu preferia que ele não tive se relacionado com ninguém. Preferia que ele tivesse seguido o que ele tinha me falado antes de entrar na casa, né?”, disse ela, destacando que poderia ter atrapalhado o jogo dele.