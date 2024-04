Socorro Neri volta a cobrar retorno do transplante de rim no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A deputada federal Socorro Neri (PP/AC) esteve reunida com a equipe técnica do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde (MS) nessa terça-feira (16) para cobrar a vistoria das instalações da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), dando seguimento à reabilitação do serviço de transplante renal no Estado.

“Nós estamos tratando de algo que um dia a mais pode levar muita gente à morte, e isso tem que ser evitado”, salientou a deputada. Ainda em janeiro deste ano, a parlamentar já havia se reunido com uma equipe do MS, com o mesmo objetivo de novamente habilitar a instituição para o procedimento cirúrgico.

“A vistoria que era para ter acontecido em fevereiro não aconteceu, mas na próxima semana acontecerá, e, na sequência, estando tudo ok. A ministra da Saúde assinará a habilitação do Acre para o retorno dos transplantes de rim”, destacou Socorro Neri.

De acordo com Socorro Neri, que infelizmente perdeu um irmão que aguardava na lista de espera por esse serviço, “é urgente que o Acre volte a realizar transplantes renais, pois existem pessoas à espera deste procedimento, e levá-las para outros centros as submete a riscos adicionais. A equipe que nos recebeu garantiu celeridade na aprovação”.