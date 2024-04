TCE-AM determina que prefeito de Autazes suspenda licitações milionárias

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) determinou que o prefeito Andreson Cavalcante, do município de Autazes (distante a 113 quilômetros de Manaus), suspenda três licitações milionárias após constatar sobrepreço que chega a 90%. O órgão considerou que os valores das licitações estão em desacordo com os princípios da economicidade e do interesse público.

As licitações foram apelidadas como a “farra da fralda e do absorvente”. A primeira compra questionada foi a de fraldas descartáveis da empresa Prodigy Comércio Ltda.

Segundo o órgão, o valor da compra das fraudas foi de R$ 1.147.728,40, sendo que o valor do mercado era de aproximadamente R$ 20,00 a R$ 27,00 por unidade, enquanto o valor adjudicado era de R$ 29,85 a R$ 31,90 por unidade.

A segunda licitação questionada foi a compra de absorventes da marca Always, com o valor adjudicado de R$ 234.220,00.

O valor praticado no mercado deste produto era de aproximadamente R$ 4,00 a R$ 6,00 por unidade, e o valor adjudicado era de R$ 11,95 por unidade.

Além dessas irregularidades, o prefeito está sendo convocado pelo órgão para prestar esclarecimentos sobre a compra de leite em pó, marca Ninho 350g cada. Segundo o TCE, o valor pago pela prefeitura estava cerca de 35% acima do praticado no mercado local.