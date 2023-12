Antônia Lúcia expõe exame de corpo de delito e hematomas na neta de 3 anos

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A briga pública entre a deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) e o deputado estadual Manoel Moraes (Progressistas) ganhou mais um capítulo na noite desta quarta-feira, 6.

A parlamentar federal publicou em redes sociais fotografias do exame de corpo de delito realizado na neta de 3 anos em Brasília, que segundo a mesma, comprovariam as agressões físicas supostamente praticadas pelo padrasto, o empresário Cristian Moraes, filho do deputado Manoel Moraes.

Além das fotos, Antônia Lúcia voltou a fazer acusações graves contra o atual marido da própria filha, Gabriela Câmara, que é presidente do Iteracre. Na postagem no Instagram, a deputada chama Cristian de pedófilo e diz ainda que o empresário espancava as netas e que ela era obrigada a fazer compras para que as crianças não passassem fome.

Antônia Lúcia ainda lembrou a acusação de desvio de merenda escolar contra o empresário Cristian Moraes.

Veja abaixo o relato da deputada federal Antônia Lúcia na rede social: