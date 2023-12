Moraes diz que vai denunciar Antônia Lúcia por sequestro e cárcere privado das netas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na sessão desta quarta-feira, 6, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Manoel Moraes (Progressistas) rechaçou as denúncias feitas pela deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos).

Antônia acusou o filho do líder do governo na Aleac, o empresário Cristian Moraes, de abusar sexualmente de suas duas netas, de 3 e 7 anos, filhas de Gabriela Câmara, atual presidente do Iteracre e esposa de Cristian. As duas netas da parlamentar federal são de outro relacionamento de Gabriela.

Conforme Manoel Moraes, toda a história foi criada para conseguir a guarda das netas e chamou Antônia Lúcia de desprezível. “Essa pessoa desprezível que não merece que eu cite seu nome, inventou tudo isso, criou essa narrativa para ter a guarda das netas e como a Gabriela não deu a guarda, ela inventou tudo isso”, afirma Moraes.

Manoel diz ainda que Antônia Lúcia formou uma quadrilha para tentar incriminar seu filho e sua nora. “Se juntou com o ex-marido da Gabriela, com empregadas demitidas e formaram uma quadrilha e fizeram, primeiro, a história do hematoma na perna, onde, na verdade, a criança bateu na piscina e depois partiu para essas denúncias pagando por testemunhos falsos, tentando incriminar a filha dela e o meu filho”, afirmou.

O deputado estadual disse ainda aos jornalistas que vai denunciar Antônia Lúcia por sequestro e cárcere privado das netas. “Achando que ia dar certo essas mentiras, ela pegou as crianças e levou para Brasília sem ter a guarda. Isso, no meu modo de ver, é sequestro de crianças e é cárcere privado, porque a Gabriela já disse em juízo que não dá a guarda das filhas, isso é crime. A justiça tem de se pronunciar sobre isso, está há seis meses com as crianças sem ter a guarda e a Gabriela sofrendo. Para justificar isso, tem usado a mentira, nossa família está tranquila, mas não baixamos a cabeça para esse tipo de pessoa. Vou denunciar ela para o Presidente da Câmara e para os jornais nacionais por esse sequestro de crianças e cárcere privada”, explicou.

Antônia Lúcia foi chamada ainda por Moraes de mente diabólica. “Vou escrever um jornal contando tudo de ruim que essa mulher já fez no Acre, desde a morte do pai dela, é uma mente criminosa, uma mente diabólica”, disse o deputado estadual.