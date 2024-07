No Boa Conversa, Duarte confirma apoio do Republicanos a Marcus Alexandre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O programa Boa Conversa, transmitido pelo ac24horas nesta sexta-feira, 26, teve a participação ao vivo do deputado federal Roberto Duarte (Republicanos). O parlamentar falou logo após a convenção da Executiva Municipal do Republicanos, que surpreendeu ao anunciar o apoio do partido ao candidato Marcus Alexandre (MDB).

Duarte explicou que a decisão do partido foi tomada pelos candidatos a vereador do Republicano. Dos 22 candidatos, 18 decidiram apoiar Marcus, contra dois votos para Bocalom e duas abstenções. “Foi uma deliberação dos candidatos a vereadores, votação inédita no Acre, os candidatos votaram e escolheram apoiar a candidatura de Marcus Alexandre”, afirmou.

Questionado, Duarte garantiu que vai está na campanha de Marcus Alexandre e declarou que estará com o ex-prefeito até a vitória. “Vou respeitar integralmente o que decidiu a nossa executiva municipal e estarei na campanha de Marcus Alexandre. Estaremos juntos até a vitória no dia 6 de outubro”, declarou o deputado federal.

Após a participação de Duarte, quem também comentou ao vivo no programa o surpreendente apoio foi Marcus Alexandre. O ex-prefeito disse receber com bastante alegria a notícia do apoio. “Recebo com muita alegria essa notícia no dia da nossa convenção.

Temos duas máquinas trabalhando contra a nossa pré-candidatura, mas temos mantido as visitas á população. Tenho um histórico de honrar meus apoios e agora somam 11 partidos nessa nossa coligação”, disse.

Marcus Alexandre falou ainda sobre a narrativa de “esquerda contra direita” que foi quebrada pela declaração de apoio de Roberto Duarte. “Temos uma frente ampla, essas narrativas que tentaram emplacar não se sustenta, basta a gente olhar as eleições do interior. Somos oposição ao Bocalom, e os que querem mudança estão convidados a participar conosco”, destacou.

O candidato do MDB disse ainda que vai procurar a deputada federal Socorro Neri, que já declarou que não irá apoiar Bocalom. “Mantenho meu respeito pela deputada federal Socorro Neri. Acompanhei o processo quando o atual prefeito foi convidado a deixar o PP e depois o partido se alia. Vamos procurá-la e se ele tiver disposição em nos ajudar será muito bem-vinda”, declarou.

ASSISTA AO PROGRAMA: