Equipe acreana vence torneio master de voleibol em Rondônia

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A equipe acreana venceu no município de Ji-Paraná, em Rondônia, a II edição do Torneio Intermunicipal 40+ de voleibol masculino nesse fim de semana.

Ao ac24horas, o capitão da equipe, Evaldo Silva, 48 anos, explicou que a competição foi realizada nos dias 25 e 26 de novembro. Segundo ele, a equipe demonstrou bastante empenho e esforço.

O capitão da equipe contou que haviam 5 equipes masculinas, porém, a do Acre teve um desempenho melhor vencendo as três partidas. “A gente fez três jogos e vencemos os três por 3 sets a 0, a premiação foram troféus e medalhas”, comentou.

Anúncios

O atleta fez questão de agradecer aos patrocinadores que ajudaram a participar do evento. “A satisfação é muito grande porque a gente volta a ser adolescente e voltamos com dever cumprido em ter vencido a competição. A gente jogou o primeiro jogo às 9h da manhã, o segundo às 13h e o terceiro às 17h. Tivemos apoio incondicional do prefeito Tião Bocalom que conseguiu uma van para a gente participar e nosso motorista Júnior que ajudou bastante no decorrer da competição”, ressaltou.