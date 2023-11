Governo convoca mais de 400 aprovados no concurso da Sesacre 

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), o governador Gladson Cameli (PP) oficializou na noite desta terça-feira, 28, a convocação de mais de 400 aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

O governo destacou na publicação que os candidatos têm um prazo de 30 dias para apresentação de documentos e demais procedimentos necessários para a efetivação da convocação.

Veja a lista dos candidatos: