“O governo chegou ao quarto bimestre gastando apenas 20% do que tem disponível”, diz Orlando Sabino no Bar do Vaz

No Bar do Vaz desta quinta-feira, 23, o professor de economia Orlando Sabino, da equipe do ac24horas, foi o entrevistado e em pleno clima de Black Friday falou sobre educação financeira e pontuou a importância do planejamento para o orçamento das famílias a fim de se evitar problemas como o superendividamento, uma das grandes dificuldades impostas pela má administração do dinheiro.

Sabino destacou que a falta de habilidade com a gestão dos recursos financeiros não é um problema apenas das pessoas menos instruídas, mas até aquelas com nível maior de formação educacional têm dificuldades de manter as dívidas em dia. “Tem muito profissional com nível superior, médicos e advogados, que não sabem lidar com o dinheiro”, afirmou.

Em outro plano, o economista também citou que muitas empresas também entram em dificuldades e quebram em um curto espaço de tempo pela falta do devido planejamento financeiro. “A mesma educação que se pode dar para as pessoas, pode se dar para as empresas para que elas possam administrar bem os seus recursos, dentro de um cronograma previamente estabelecido”, explicou.

Do âmbito da economia familiar e empresarial, a conversa avançou para a seara da gestão estadual, sob o cenário da falta de dinheiro e de planejamento e diante da realidade da dependência dos recursos federais, o entrevistado disse que a questão central é a falta de capacidade do governo para transformar os recursos que tem disponíveis em investimentos.

De acordo com Orlando Sabino, o governo chegou ao quarto bimestre gastando apenas 20% do que tem disponível, o segundo pior nível de execução da atual gestão, atrás apenas do primeiro ano da gestão Gladson Cameli, no primeiro mandato. “Então é uma questão que a gente fica se perguntando: o que está havendo? O que está entravando?”, questionou.

ASSISTA AO VÍDEO: