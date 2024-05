Novo romance? Influenciadora quebra silêncio após flagra com Davi do ‘BBB 24’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi, campeão do BBB 24 estaria vivendo um novo romance! Na última semana, o baiano foi flagrado ao lado da influenciadora Bárbara Contreras.

Após a repercussão e os boatos na internet, a blogueira quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez. Bárbara explicou que encontrou com o novo milionário “por acaso”.

“Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui”, declarou.

Vale lembrar Davi colocou um ponto final no relacionamento com Mani Reggo alguns dias após o fim do reality show da Globo. Os dois estavam juntos há um ano e seis meses.