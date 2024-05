‘BBB 24’: Tchau, Matteus! Deniziane é flagrada aos beijos com homem misterioso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na noite da última terça-feira (30/04), a ex-BBB Deniziane Ferreira mostrou que soube aproveitar muito bem a véspera de feriado ao ser flagrada aos beijos com um homem misterioso em uma festa.

O momento foi flagrado por outras convidadas do evento, que gravaram um vídeo onde é possível ver a ex de Matteus Alegrete trocando carícias com um rapaz que ainda não foi identificado.

Essa é a primeira vez que a ex-sister é vista com um homem desde que terminou seu breve relacionamento com o vice-campeão do reality, ainda dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Vale lembrar que, ainda dentro do programa, a fila andou para o gaúcho, que começou a se relacionar com a também finalista Isabelle Nogueira.

