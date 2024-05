Vitor Fernandes será atração do aniversário de Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Vitor Fernandes será a atração da festa de aniversário de 47 anos do município de Mancio Lima, no próximo dia 29 de maio. A apresentação está marcada para as 20h, no Complexo Esportivo Totão. O público esperado é de 30 mil pessoas. A programação do aniversário, que inclui a 1° Expo Mancio Lima, será de 23 a 30 de maio.

A realização é da Associação Comercial de Mâncio Lima, Sebrae, Governo do Acre e Prefeitura. A programação inclui Missa em ação de graças, festival da canção, torneio de futebol de campo, três dias de rodeio com a escolha das realezas da festa, corrida de cavalos, prova de tambor, entrega de obras, Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima, torneio de voleibol masculino e feminino, Show gospel, corrida Pedestre Governador Edmundo Pinto, o tradicional desfile cívico militar, shows de diversos artistas, e a grande novidade: a 1ª Edição da Expo Mâncio Lima 2024, com exposições, apresentações culturais e o concurso de beleza.

“Vamos fazer a melhor festa de aniversário de Mâncio Lima. Convidamos a todos”, chamou o prefeito Isaac Lima.