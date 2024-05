Após vice no estadual, Humaitá estreia hoje no Campeonato Brasileiro da Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Humaitá, um dos representantes do Acre no Campeonato Brasileiro da Série D, faz sua estreia na competição nacional nesta quarta-feira, 1º, no Florestão. O adversário será o Porto Velho.

O Tourão de Porto Acre conquistou o vice-campeonato na semana passada e apesar de não ter conquistado o título, a equipe conseguiu mais uma vez o direito de representar o estado nas competições nacionais no próximo ano.

A partida está marcada para às 15 horas. O outro representante acreano na competição, o Rio Branco, estreou com derrota para o Manauara por 3 a 1 e volta a campo no próximo sábado, 4, para enfrentar em casa o Princesa do Solimões.