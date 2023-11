Licitação de transporte coletivo será em janeiro e processo pode durar 2024 inteiro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco anunciou nesta segunda-feira, 13, que encaminhou para publicação no Diário Oficial do Estado e também no Diário Oficial da União, o edital para a contratação da nova empresa que vai operar o sistema de transporte público na capital acreana.

A notícia, em meio a possível caos com a promessa de “abandono” de 13 linhas de ônibus pela Ricco, atual empresa que opera o sistema de forma emergencial, não traz muitas novidades ao usuário neste momento em resolver os atuais problemas no transporte público.

É que conforme o edital, a abertura das propostas das empresas que se interessarem em trabalhar no Acre só acontece no dia 3 de janeiro do próximo ano. Ocorre que esse tipo de processo licitatório, dito pelo próprio superintendente da RBTrans na capital acreana, Benício Dias, demora de seis meses até um ano, o que pode fazer, na pior das hipóteses, com que o processo dure todo o ano de 2024 e a nova empresa só comece a atuar na capital acreana no ano de 2025.

É comum em um processo como o de concessão para serviço de transporte público a tentativa de impugnação da empresa vencedora. Com os trâmites exigidos pela legislação, o processo pode atrasar mais do que o previsto.

O edital deve ser publicado na edição desta terça-feira, 14, do Diário Oficial.