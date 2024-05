Em Roraima, Ministro da Educação oficializa transferência de Hospital para a UFRR

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve em Roraima na quinta-feira (23) para a assinatura do contrato que passa a gestão do Hospital das Clínicas Dr. Wilson Franco para a Universidade Federal de Roraima (UFRR). A ação busca subsidiar a criação do primeiro Hospital Universitário do Estado.

O Hospital Universitário Federal terá gestão compartilhada entre a UFRR e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com um investimento total de R$100 milhões. O encontro detalhou a construção de novos blocos hospitalares, que vão disponibilizar 220 leitos clínicos e cirúrgicos para população roraimense.

Dentro dos investimentos, destaca-se ainda expansão do hospital com a construção de um novo bloco hospitalar para abrigar a unidade de retaguarda de saúde indígena, a primeira do país.