Festa de Rodeio e escolha da Rainha marcam aniversário de Mâncio Lima

Prossegue na noite deste sábado, 25, o rodeio da Expo Mâncio Lima, na Arena do Bairro São Francisco. O evento é parte do aniversário de 47 anos do município, que teve início na última quinta-feira, 23 e segue até o dia 30.

O rodeio teve início nesta sexta-feira, 24, com arquibancadas lotadas. Outro ponto alto da noite foi a escolha da Rainha, Princesas e Garota Agro Digital com premiação somando R$ 6 mil.

“É muito gratificante para mim e estou aqui para representar as mulheres de Mâncio Lima. Já fazia tempo que eu vinha me preparando para este concurso, pois, não é só participar e sim representar bem a beleza da mulher de nossa cidade”, disse Vanessa Cavalcante, de 22 anos, eleita a Rainha do Rodeio 2024.

A 1ª Princesa é Horrana Lima, a 2ª Princesa, é Vanessa Rodrigues, que também levou o título de Garota Agro Digital.

A prefeita em Exercício, Ângela Valente, celebrou a presença de aproximadamente três mil pessoas no evento. “Os peões todos animados e com certeza teremos um belo rodeio. Vamos continuar nesse clima de alegria e festa”, pontuou.

Na arena, os peões se revezaram em montarias em touros, na busca pelos 8 segundos que garantem a vitória na final, que será realizada neste domingo, 26. Este ano, 20 peões dos municípios de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Ipixuna e Guajará, estão na disputa . Como prêmio, o 1° lugar fica com R$ 5 mil, o 2° lugar com R$ 3 mil, o 3° R$ 2,5 mil, 4° lugar R$ 2 mil e 5° lugar com R$ 1 mil.

Raul Souza, do município de Feijó, é peão de rodeio há sete anos, foi o campeão da Expoacre Juruá 2022 e, veio para Mâncio Lima na busca de mais título. “É uma honra muito grande estar participando dessa festa em Mâncio Lima. A expectativa para esse rodeio é a mesma, o foco é o mesmo e o objetivo é ser campeão”, disse.

O aniversário de Mâncio Lima contará ainda com um show do cantor Vitor Fernandes, no dia 29.