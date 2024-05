Paratleta acreana é convocada para a Seleção Brasileira de Basquete Sub-23

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A paratleta acreana Ana Clara Alves Lima, de 19 anos, foi convocada nesta sexta, 24, para a Seleção Brasileira de Basquete Sub-23.

A informação foi divulgada pela página PHD Esporte Clube, que faz cobertura esportiva.

A acreana foi um dos destaques do All Star Rodas, do Pará, na disputa da Supercopa Feminina de Basquete de Cadeira de Rodas, no Rio de Janeiro, e sua convocação era esperada.

“A convocação da Ana Clara é mais uma prova da grande quantidade de talentos no esporte acreano. Trabalhos, em todas as modalidades, precisam ser desenvolvidos porque isso significa oportunidade de uma vida melhor”, declarou o professor Manieldem Távora ao canal.

Campeã na Supercopa

A equipe do All Star Rosas, do Pará, derrotou o IREFES, do Espírito Santo, por 39 a 30 nesta sexta, 24, no Rio de Janeiro, e conquistou o título da Supercopa.

Pará ou São Paulo

A publicação diz ainda que Ana Clara recebeu propostas de transferência para o Pará e São Paulo.

“Ana Clara joga basquete somente há um ano. Ele vai evoluir muito e esse período treinando na seleção vai acelerar esse processo”, afirmou Manieldem Távora, que é técnico da modalidade.

Em publicação anterior, Manieldem Távora havia dito que Ana Clara tinha todas as possibilidades de ser chamada para seleção brasileira Sub-23.

“A Ana Clara começou os treinamentos há um ano. Ela é talentosa e pode ser sim um paratleta de alto nível”, avaliou o treinador.

Um tiro nas costas

Ana Clara levou um tiro acidental nas costas, aos 14 anos, e por isso perdeu o movimento das pernas. A garota foi descoberta em Rio Branco por dirigentes da Federação Acreana de Basquete Cadeirante (FEABC) e hoje acredita em uma vida com mais oportunidades por meio do basquete.

“Venho para os treinos com muita motivação. Surgiu essa oportunidade de jogar pelo All Star. Terei um período de treinamentos em Belém e quero chegar na Supercopa bem preparada”, afirmou Ana Clara ao PHD.