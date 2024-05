“Você não terá problema com vice-prefeito”, diz Gladson a Bocalom chancelando nome de Alysson

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a solenidade de oficialização da aliança entre o Progressistas e o Partido Liberal (PL) neste sábado (25), na sede do PP,, o governador Gladson Cameli assegurou ao prefeito Tião Bocalom que ele não deverá ter problemas com seu pré-candidato a vice-prefeito, o secretário de governo Alysson Bestene.

Cameli elogiou o trabalho e a amizade com Alysson Bestene, afirmando que ele conta com sua total confiança. “Alysson é meu irmão, eu confio nele. Posso garantir, Bocalom, que você não terá problemas com o vice-prefeito. Você terá um amigo que estará com você na chuva e no sol. Assim como a minha vice Mailza”, declarou.

Durante seu discurso, Gladson mencionou que pretende conversar com outras lideranças, incluindo a deputada federal Socorro Nery, que estava ausente do evento. “Eu vou atrás da Socorro e de cada um”, afirmou.

O governador também elogiou o trabalho da prefeitura e prometeu união em prol da população de Rio Branco. “Quero parabenizá-lo pelo recapeamento e por tudo que você está fazendo nas ruas da cidade, na nossa capital. Parabéns. E não é só recapiar, mas também limpar e iluminar, o que ajuda a melhorar a segurança das pessoas. Para falar do futuro, temos que cuidar do presente. Então, faremos uma campanha limpa, com propostas, respeitando as opiniões e visando o futuro”, destacou.