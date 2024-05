Homem é achado morto e sem roupas em Rodrigues Alves

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste sábado, 25, José Anailson Alves de Souza, 52 anos, foi encontrado morto e sem as roupas em um prédio , na Rua Presidente Juscelino, no Centro de Rodrigues Alves. Ele tinha várias perfurações de faca nas costas.

O dono do prédio foi ao local verificar a obra e encontrou o corpo. Ele acionou a Polícia Militar por meio do 190. O homem já estava morto com pelo menos 5 perfurações, sem roupas e com as sandálias nos pés.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo. José Anailson, que segundo os familiares bebia muito, era morador de Rodrigues Alves. Residia do outro lado do Rio Juruá.

A Polícia Civil vai investigar o caso.