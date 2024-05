Bocalom é alertado por apoiadores para não cair em buraco em frente à sede do PP

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um fato inusitado na chegada à sede do Progressista do prefeito Tião Bocalom e do governador Gladson Cameli, neste sábado, 25, para a solenidade de oficialização da aliança entre o PP e o Partido Liberal (PL), ganhou ares cômicos.

Na caminhada antes de chegar à sede, de braços dados com a namorada, Kelen Nunes, e Alysson Bestene, com Gladson logo à esquerda, o pré-candidato do PL à prefeitura é avisado por apoiadores, repentinamente, de um enorme buraco à sua frente.

Anúncios

Alguém, à frente, passa por cima do buraco, junto com outras pessoas, e alerta: “Ó, o buraco”. Ouvem-se risos e Bocalom passa ao largo sem dar muita atenção a uma das tantas crateras que estão espalhadas pelas ruas de Rio Branco.

Os buracos nas vias públicas da capital é uma das principais críticas que Bocalom enfrenta na sua gestão. Ele chegou a ser cutucado pelo próprio governador em ato com a presença do então presidente Bolsonaro, em 2022, quando Gladson o “convidou” para tapar os buracos da cidade.

Veja o vídeo: