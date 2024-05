Mutirão Cidade Limpa já retirou mais de 12 mil toneladas de lixo no Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Mutirão Cidade Limpa, iniciada no último dia 8 de abril, pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, e que prossegue, já recolheu mais de 12 mil toneladas de lixo e entulho dos bairros da cidade. Em ação conjunta, uma equipe da Secretaria de Saúde, orienta os moradores sobre a necessidade de retirada de entulho para eliminação dos possíveis focos do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças.

Além dessa, a Prefeitura tem várias frentes de serviço atuando simultaneamente no município. As equipes atuam na coleta de resíduos sólidos, entulhos, roçagem, capinação, desobstrução de córregos e bueiros, varrição de vias e logradouros.

Nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, as equipes limpam o Igarapé Boulevard e a Avenida Mancio Lima, além do Centro, bairros Remanso e Várzea. Na avenida Mancio Lima e demais locais fazem a roçagem, rastelam, varrem e passam o assoprador. Recolhem o material gerado pelo serviço e o entulho descartado pelos moradores. Outra equipe está trabalhando na limpeza e desobstrução de bueiro no Remanso

De acordo com Adriano Valente diretor técnico da Secretaria Municipal de Meio Mmbiente, as ações visam o cuidado com a cidade que é uma prioridade da gestão do prefeito Zequinha Lima, que resultam em mais saúde para a população e uma boa estética para a cidade. ” Sempre mantemos as vias e espaços públicos salubre e com estética agradável em toda nossa cidade, preservando também a saúde e o bem estar do ambiente e das pessoas”, pontuou.

Coleta de lixo diária

Um serviço que não para em Cruzeiro do Sul, é o da coleta de lixo. Todos os dias, inclusive nos feriados, as equipes passam nos bairros recolhendo de diferentes tipos de materiais.

A Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Urbana deixa limpo e livre de lixo, diariamente, 38 bairros, 19 avenidas, 7 vilas e 9 conjuntos habitacionais do município. Recolhe 1.720 mil toneladas, por mês, de lixo doméstico e 6 mil toneladas de entulho. A limpeza pública de Cruzeiro do Sul inclui coleta de resíduos sólidos, entulhos, roçagem, capinação, desobstrução de córregos e bueiros, varrição de vias e logradouros.