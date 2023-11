Preço das carnes mais consumidas no Acre caem até 7,3%; picanha está 4,3% mais barata

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Dos doze cortes de carne mais comercializados em Rio Branco, oito tiveram redução e quatro aumentaram em seus preços médios ao longo do mês de outubro. Coxão duro, patinho, picanha, coxão mole, pá sem osso, pá com osso e agulha apresentaram queda no valor de comercialização mas fígado, fraldinha, músculo e filé entraram novembro em alta.

O coxão duro liderou a queda com 7,3% de redução em um mês. Por outro lado, o fígado subiu 5,7%, o maior reajuste do grupo de cortes que registrou aumento no preço médio.

Os dados são do 5o boletim de conjuntura do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. A picanha caiu 4,3%.

Um mapa produzido em 2023 pelo Centro de Liderança Pública mostra que o consumo de carne bovina no Brasil é de 24,2 kg per capita, quase três vezes maior que a média mundial, 8,9kg por pessoa ao ano. O CLP usou dados de 2022 da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO).

O estado do Amapá apareceu como líder no ranking de maior consumidor de carne bovina (30,5kg por pessoa), seguido do Mato Grosso do Sul 29,4 kg e Acre 28,3 kg ao ano.