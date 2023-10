Gladson testa fôlego na 10ª Corrida do Servidor Público: “Saúde é vida”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Pelo menos 500 inscritos fizeram os percursos de 3 km e 5 km da 10ª Corrida do Servidor Público, realizada na manhã deste sábado, 28, Dia do Servidor Público, saindo do Palácio Rio Branco, percorrendo algumas ruas do Segundo Distrito e retornando pela Ponte Sebastião Dantas, a Ponte de Concreto, até a chegada, novamente no Palácio.

A atividade foi organizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead). Esse ano, o evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, que também correu. Ele cruzou a linha de chegada após 35 minutos, segundo divulgação da Agência de Notícias do Acre, contudo, sem informar a posição do governante na competição. O ac24horas apurou que ele correu a etapa de 3km. Em determinados trechos ele corria e outros andava tirando fotos com a população.

“Quero parabenizar e agradecer a todos os servidores do Estado, da Prefeitura, e a todas as pessoas. Saúde é vida, então vamos correr”, disse Gladson antes da largada.

Entre os participantes, estavam o secretário de Governo, Alysson Bestene; o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Luiz Calixto; secretário de Administração, Paulo Roberto Correia; da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Ricardo Brandão; da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes; secretário de Estado de Habitação e Urbanismo do Acre (Sehurb), Egleuson Santiago, e o deputado federal coronel Ulysses Araújo.

No Instagram, Cameli voltou a agradecer a todos os servidores públicos do estado, principalmente os que participaram da corrida.

“Parabéns, servidores do Acre. Que orgulho fazer parte e poder ser o governador do nosso estado! Só é possível governar com o apoio de uma equipe e sei que todos que compõem este governo são eficientes. Contem comigo, vocês não têm só um governador, mas também um amigo. Feliz Dia do Servidor Público!”, postou.

A servidora Mairene do Nascimento Braga foi a grande vencedora do circuito de 3 km. Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

“Foi uma experiência muito boa, hoje a gente pode encontrar colegas de outras secretarias e de várias outras pessoas que vieram aqui com um propósito comum, então é muito gratificante poder participar desse momento”, celebrou a servidora.

Já o vencedor da corrida no circuito de 5 km foi o policial militar Jeferson Pereira da Silva, o P. Silva.

“A atividade física é essencial e o governo do Estado está de parabéns por esse evento, muito bem organizado, que possibilitou todo mundo correr bem, com tranquilidade e privilegiando a saúde”, disse o militar.