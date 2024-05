Belo esclarece boatos de suposta amante durante casamento com Gracyanne

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em meio a especulações, o cantor Belo utilizou suas redes sociais para esclarecer os rumores envolvendo uma suposta amante enquanto estava casado com Gracyanne Barbosa. O pagodeiro lamentou a disseminação das especulações em um ‘momento delicado’ como este.

Recentemente, apontaram a influenciadora Rayane Figliuzzi, de 26 anos, como possível amante do cantor durante seu casamento com a musa fitness. Em seus Stories no Instagram, Belo desabafou: “A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida, é impressionante”.

Após 16 anos juntos, Belo anunciou sua separação de Gracyanne Barbosa em abril. Sobre as acusações, o cantor afirmou: “Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade”.

O músico refletiu sobre as repercussões das fofocas: “Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana”.

A influenciadora Gracyanne Barbosabotou a boca no trombone e mandou um recado ao cantor Belo e a modelo Rayane Figliuzzi, apontada como sua amante. Após descobrir a suposta traição do ex-marido, a musa fitness fez questão de se pronunciar.

Para quem está por fora: o Portal LeoDias revelou que o pagodeiro teria vivido um caso extraconjugal com Figliuzzi durante o casamento com a Barbosa. Inclusive, a infidelidade não era de conhecimento da ex-mulher, que só descobriu agora, ao fim do relacionamento.

“Que sejam felizes!”, disparou ela à coluna de Lucas Pasin, do Splash. Gracyanne ainda aproveitou para revelar que não tem falado com o ex-marido desde que decidiram se separar: “[Se ele está em outro relacionamento] para mim é uma novidade! Estamos separados. Obviamente nos falamos quando necessário, mas sobre vida pessoal não”.