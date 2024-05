Fortaleza sofre na altitude, é goleado pelo Potosí e perde 100% de aproveitamento na Sula

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Fortaleza foi goleado pelo Nacional Potosí por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, 8. Em jogo disputado na altitude boliviana, o Leão do Pici sofreu e conheceu sua primeira derrota na Copa Sul-Americana 2024. Os gols do duelo foram marcados por Callejo, Prost, Guerra e Álvarez, para o time boliviano, e Lucero, para o tricolor.

Apesar do resultado negativo, a equipe leonina segue na liderança do Grupo D do torneio continental, com nove pontos. O próximo compromisso será no domingo, 12, diante do Botafogo, em embate válido pelo Brasileirão Série A.

Nacional Potosí 4×1 Fortaleza: o jogo

Jogando com seu time titular, o Leão do Pici começou a partida com uma atuação abaixo do esperado e foi pressionado pelo Potosí desde o minuto inicial. Sem reação, o Tricolor sofreu o primeiro gol já aos cinco minutos de duelo. No lance, Prost dominou, girou em cima de Pedro Augusto e finalizou. O goleiro João Ricardo não espalmou com firmeza e a bola sobrou para Callejo só balançar as redes.

Após o tento, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda seguiu sofrendo e poucas vezes conseguiu passar da linha de meio-campo. Em uma rara subida aos 15 minutos, Lucero recebeu, limpou do defensor e acertou um belo chute para empatar o confronto.

Em seguida, o Fortaleza até melhorou na partida, mas falhou na eficiência para finalizar as jogadas em gol. Se o Leão não aproveitou as oportunidades que teve, o Potosí foi efetivo. Aos 36, após uma falha geral da defesa tricolor, Prost aproveitou e colocou o time boliviano em vantagem novamente.

Na volta para o segundo tempo, Vojvoda promoveu alterações visando poupar seus atletas de um maior desgaste devido às péssimas condições de atuar na altitude. Com as substituições, o Tricolor voltou melhor e atacou com maior frequência, mas novamente falhou na hora de definir os lances.

O Potosí, por sua vez, aproveitou uma das poucas oportunidades que teve na etapa complementar. Aos 24, a bola sobrou para o meia Saulo Guerra, que acertou um bom chute e venceu o goleiro João Ricardo.

Com uma desvantagem de dois gols, o Fortaleza não conseguiu criar mais chances e sofreu até o final da partida. Dono da posse de bola, o Nacional Potosí ainda marcou mais um tento nos acréscimos com Álvarez.

