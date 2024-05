Vítimas da catástrofe no RS, 60 amazonenses retornaram a Manaus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Defesa Civil do Amazonas realizou neste sábado (18) a realocação de 60 amazonenses residentes no Rio Grande do Sul após o desastre das enchentes. O primeiro voo chegou a Manaus na madrugada com 34 passageiros e o segundo, às 16h, com 26 pessoas.

A ação faz parte da Operação Amazonas pelo Rio Grande do Sul, lançada pelo governo estadual no dia 9 de maio, e que tem objetivo assistir as vítimas da catástrofe no estado gaúcho.

O voos comerciais saíram de Florianópolise desembarcaram no aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A previsão era de que o segundo voo iria trazer 32 passageiros, porém 6 pessoas não conseguiram se deslocar até à capital catarinense.

A partida de Florianópolis se deve à interdição dos aeroportos nas localidades afetadas pelas enchentes. Por essa razão, os cidadãos foram solicitados a se deslocarem para a capital de Santa Catarina, de onde embarcaram de volta para Manaus.