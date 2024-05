Mãe do Endrick x Gabriely Miranda: tudo sobre a polêmica e suposta rixa entre nora e sogra

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde que o namoro de Endrick e Gabriely Miranda foi confirmado pelas redes sociais, muitos internautas se manifestaram contra o relacionamento, visando o futuro promissor do jogador do Palmeiras e outras opiniões polêmicas.

No entanto, parece que nem a própria família do atleta concorda com a relação e mãe dele, Cíntia, deixou isso bem visível durante participação no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, na segunda-feira (06).

Mãe de Endrick e Gabrielly Miranda protagonizam climão na TV

Prestes a completar 18 anos, Endrick vai se mudar para a Europa e começar a jogar pelo Real Madrid. Na conversa com Pedro Bial, ele confessou o sonho de se casar e formar uma família ainda bem jovem, mas sua mãe se manifestou contra o desejo do filho pela atração da Globo.

“Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?”, disse Endrick. Em seguida, Gabriely Miranda é questionada pelo apresentador se vai trocar o Brasil pela Espanha, mas ela desconversa mediante ao climão que tomou conta da gravação. “Será? É uma incógnita ainda”, respondeu a influenciadora, que estuda nutrição.

‘Os dois são muito novos para casar’

Em seguida, a mãe de Endrick toma a palavra e diz que a única certeza é que seu filho vai brilhar. Além disso, completou dizendo que descorda da ideia do filho se casar com Gabriely tão novo.

“Os dois são muito novos para casar, ainda tem muita coisa pela frente. A única coisa que temos certeza é que ele vai lá e vai brilhar com os meninos no Real Madrid. Foi pra isso que eu e meu marido passamos para estarmos aqui. É um sonho realizado”, disse Cintia, enquanto Gabrielly abaixa a cabeça.

Se a mãe do Endrick tivesse participado do filme "Corra!", nada daquilo tinha acontecido… pic.twitter.com/6bNEL8mtI0

— . (@nel_1914) May 7, 2024



Mãe de Endrick CORTA nora de foto em família e gera climão

Para piorar ainda os rumores de rivalidade entre nora e sogra, a mãe de Endrick teve outra atitude de confirmou ainda mais o mal-estar entre elas. Em seu Instagram, Cíntia postou uma foto da participação da família no “Conversa com Bial” e simplesmente cortou Gabrielly Miranda.

Em seu Instagram, Endrick postou apenas a foto publicada pelo pai, na qual Gabriely aparece. O jogador agradece e ainda o chama de “meu parceiro”.

A Mãe do Endrick cortando a nora da foto kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EmZwzOpBp7

— Nicole Balestro (@nicolebalestro) May 8, 2024



Mãe defende e exalta a filha, Gabrielly Miranda

Mãe de Gabriely, Marly Miranda usou seu perfil no Instagram para enviar alguns recados apoiando à sua filha.

“Gabriely, nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas nunca, nunca mesmo, desista de você. Deus te colocou nesse mundo para ser uma VENCEDORA e nada nem ninguém poderá impedir. Filha lembre-se de que você é mais corajosa do que acha, mais forte do que aparenta, mais inteligente do que pensa, e mais amada do que imagina!”, diz o recado.