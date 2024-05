Globo transforma ex-BBB na ‘nova Ana Maria Braga’: ‘Receita para tirar onda’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As definições de plot twist foram atualizadas. Fernanda Bande deu a volta por cima do cancelamento e se tornou a nova queridinha da Globo. Nem mesmo Beatriz Reis com seu popular bordão “Brasil do Brasil” foi capaz de mudar o atual cenário. Após ganhar um talk show ao lado de Giovanna Pitel, a confeiteira se transformou em Ana Maria Braga por dia.

A emissora aproveitou os dotes culinários da ex-BBB 24 e a colocou para ensinar uma receita de Cheesecake de morango desconstruído no canal Receitas Fast, disponível na plataforma de streaming Globoplay.

No curto programa, a também modelo aparece em uma cozinha equipada com os melhores utensílios. Descontraída, sem gaguejar ou demonstrar nervosismo, a rival de Alane Dias no reality show explica de maneira didática todo o processo de receita sugerida para o Dia das Mães, comorado no próximo domingo (12).

Durante o programa, ela usa seu bordão “Chora não bonequinha”, famoso em briga que teve com a atriz na casa mais vigiada do Brasil, para promover a sobremesa. “Uma receita pra tirar onda”, brinca a famosa.

Seria um teste para Fernanda encarar o desafio de ter um programa na TV fechada? O que se sabe que é confeiteira tem sido requisitada nos Estúdios Globo desde que deixou o confinamento comandado por Tadeu Schmidt. Apesar de não ter sido a vencedora da temporada, conquistada por Davi Brito, ela chamou a atenção do público e da alta cúpula da emissora.

Em um evento fechado para o mercado publicitário e convidados em São Paulo, Bande foi anunciada como a nova contratada do Multishow. Ela vai comandar o Na Cama, ao lado de Pitel. O programa de entrevistas vai contar com convidados que já passaram pelo Big Brother Brasil e nomes gabaritados da Globo.

A previsão de estreia é para ainda no primeiro semestre deste ano. Cerca de 10 episódios foram encomendados pelo Multishow. Uma segunda temporada vai depender do sucesso e da repercussão da aposta do canal fechado.

