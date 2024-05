Na estreia de Petit, Cuiabá vence o Metropolitanos na Sul-Americana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com dois de Isidro Pitta e um de Fernando Sobral, Dourado fez 3 a 0 e chegou a oito pontos na tabela do Grupo G



Resumo do segundo tempo

Em vantagem no placar, o Cuiabá seguiu tendo mais volume ofensivo e posse no campo de ataque. O Dourado cadenciou mais o ritmo e criou menos oportunidades que no primeiro tempo, mas foi efetivo. Com três arremates, anotou mais dois gols. Primeiro, Isidro Pitta aproveitou belo cruzamento de Matheus Alexandre para cabecear firme pro fundo da rede. Na sequência, anotou um golaço de fora da área.

Discreto na partida, o Metropolitanos teve apenas um chute, que sequer acertou o alvo.

Resumo do primeiro tempo

Primeira etapa foi de controle do Cuiabá. O time auriverde teve 77% de posse de bola, seis finalizações e criou as melhores oportunidades. Dos seis arremates, quatro acertaram a meta defendida por Villete. Com mais volume de jogo, o Dourado enfrentava uma equipe que apostava em se defender e sair em velocidade nos contragolpes. Apesar das linhas baixas do rival, conseguiu criar boas chances até abrir o placar aos 38 minutos, com um golaço de Fernando Sobral.

Público e renda na Arena Pantanal

Público total: 3.145

Renda: R$ 38.290,00

E agora?

O Cuiabá volta a campo pela Sul-Americana no próximo dia 15, contra o Deportivo Garcilaso, na Arena Pantanal. Eliminado da competição, o Metropolitanos encara o Lanús na mesma data, na Argentina.

Antes disso, o Dourado volta a campo contra o Vila Nova, neste sábado, em jogo válido pela semifinal da Copa Verde. Já o Metropolitanos volta sua atenção para a fase final do campeonato nacional.

Dorme na liderança

O Cuiabá foi a oito pontos e dorme na liderança do Grupo G. A equipe auriverde ultrapassou o Lanús, que tem sete, mas joga nesta quinta-feira contra o Deportivo Garcilaso. Se o time argentino empatar, o Dourado segue na ponta da tabela pelo saldo de gols.

Pra lavar a alma

O Cuiabá voltou a vencer após sete jogos. Pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Dourado fez 3 a 0 no Metropolitanos, em duelo disputado na Arena Pantanal. Com o resultado, a equipe auriverde chegou a oito pontos na tabela e decretou a eliminação do time venezuelano, que segue sem pontuar.

Na estreia do técnico Petit, o Cuiabá foi para o intervalo já em vantagem. Depois de boa jogada, Denilson rolou para Fernando Sobral, o volante pegou de primeira, bateu colocado e abriu o placar no confronto. Já na segunda etapa, Isidro Pitta marcou duas vezes para selar a vitória. Na primeira, o atacante recebeu cruzamento e cabeceou firme. Na sequência, anotou um golaço de fora da área para fechar o marcador.