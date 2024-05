Lutador acreano de MMA vai em busca de cinturão de evento em Cancún, no México

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em mais um Pôdicast, o lutador acreano de MMA Thomas Bryan, de 24 anos, conversou com David Sento-Sé sobre a sua carreira no esporte e na atividade de academia de artes marciais que toca em Rio Branco.

De Assis Brasil, Thomas Bryan mora em Rio Branco desde os 6 anos de idade e, além de lutador, é empresário no ramo. Ele é sócio com o seu professor, o renomado Mestre Jacaré, referência do jiu-jítsu no Acre, na academia Evolution Sport Center.

Bryan também é representante no Acre da famosa academia Chute Boxe, ninho de nomes consagrados nas artes marciais como Wanderley Silva, Anderson Silva, Maurício Shogun e Cris Cyborg, entre muitos outros.

Na entrevista, o atleta falou sobre as suas expectativas para a disputa do cinturão na categoria 61,2 kg no Predador Fight Championship 47, dia 18 de maio, sábado, na cidade de Cancun, no México, quando vai enfrentar o lutador Armando Figueira.

Veja o vídeo:

