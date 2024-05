Após morte de Anderson Leonardo, Molejo vai lançar álbum com músicas inéditas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Molejo se prepara para um novo capítulo em sua história, trazendo não apenas músicas inéditas, mas também a marca de seu Anderson Leonardo, que morreu aos 51 anos no mês passado. Após a partida do vocalista, o grupo afirma que vai honrar seu legado, mantendo viva a chama da alegria e da perseverança que sempre caracterizaram sua trajetória. Eles pretendem lançar no segundo semestre o projeto “Paparico do Molejo”, que já está gravado.

“Anderson sempre quis fazer o ‘Paparico do Molejo’, sempre nos incentivou. Tudo o que ele tinha de ideia era partindo do princípio de que iria ser bom. Essa é a forma do Molejo ganhar de novo o público. Ninguém pode parar, até porque ele não queria que a gente parasse”, afirmou Andrezinho ao “RJ2”.

O anúncio do lançamento do álbum “Paparico do Molejo” foi feito por Andrezinho, um dos integrantes do grupo, durante o velório de Anderson Leonardo. Segundo Andrezinho, o novo trabalho contará não apenas com músicas inéditas, mas também com releituras de clássicos do Molejo, tudo isso com a participação ativa e criativa de Anderson. As gravações aconteceram durante o tratamento do vocalista contra o câncer inguinal e tem participações de nomes como Thiaguinho, Xande de Pilares e Dudu Nobre.

“Ele não deixou em nenhum momento a peteca cair. Ele nos ensinou a perseverança”, disse Claumirzinho.

Qual o tipo de câncer do Anderson do Molejo?

O artista estava em tratamento contra um câncer inguinal, desde 2022, e passou por um longo intervalo de internação. Em janeiro de 2023 o tumor havia entrado em remissão, porém, em maio, foi necessário retomar o tratamento.

O tumor, considerado raro, atinge com maior frequência homens com 50 anos ou mais, contudo não é exclusivo à faixa etária. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a doença corresponde a 5% do total de casos de câncer no público masculino.