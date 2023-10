Acreana de 15 anos conquista Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar

A estudante acreana Maria Alice Damásio Ricarte, de 15 anos, aluna do Colégio Anglo Acre, de Rio Branco, conquistou neste domingo, 15, em Belo Horizonte, o Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar Minas Gerais 2023, categoria sub-15 feminino, competição homologada pela Confederação Brasileira de Xadrez, a CBX.

Maria Alice disputou um total de seis rodadas, venceu quatro e empatou uma, somando, ao todo, 4,5 pontos e ficando com o título inédito. Nunca nenhum enxadrista do Acre havia vencido uma competição de nível nacional fora do estado.

A acreana, que começou no xadrez em 2017, aos 8 anos de idade, incentivada pela mãe, Samara Rachel, chegou na última rodada da competição na 3ª colocação, e na partida decisiva venceu a representante do estado de São Paulo.

A estudante já havia feito história nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), no Rio de Janeiro (RJ), em 2021, quando obteve o melhor desempenho entre as mulheres que já representaram o Acre na competição ao somar três pontos em seis rodadas, obtendo a 23ª posição na classificação geral entre 54 participantes.

Em 2022, Maria Alice melhorou o desempenho, ficando em 7º lugar depois de vencer, no torneio blitz, cinco das sete adversárias, derrotando, por exemplo, atletas de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte. Foi a melhor classificação do Acre e também da região Norte.

Ao ac24horas, Maria Alice falou da conquista, disse que foi para a competição com mais confiança do que em competições anteriores. Ela não deixou de agradecer ao apoio recebido, a começar pelo Colégio Anglo, à família e aos amigos. De maneira enfática, ela destacou o trabalho do professor Francisco Jonas Nascimento, um dos grandes entusiastas do esporte no Acre.

“Eu vim jogar esse campeonato um pouco mais confiante do que eu fui jogar os outros porque eu já tinha uma certa experiência, que conta bastante, porque você consegue ver o jogo de outra forma. Outra coisa importante foi o apoio da minha escola, pois eles nunca negaram nada pra mim quando se tratava de xadrez, sempre incentivaram, e o professor Jonas, que é ele quem faz tudo isso acontecer. Hoje eu não tenho mais aulas com ele, mas sem ele eu não teria nem começado a jogar. Então, meu agradecimento especial a toda a equipe da minha escola, ao professor Jonas, aos meus pais e meu padrasto, que sempre me ajudaram e me incentivaram, e minha família e amigos que também são muito importantes para toda vitória”, disse a campeã.

A mãe de Maria Alice, Samara Rachel, é a grande incentivadora da estudante na prática do xadrez. Ela reforçou o apoio do Anglo, onde a estudante permanece até hoje, mas destacou a persistência com um dos fatores da trajetória que a jovem atleta tem tido até a chegada da importante vitória deste domingo.

“Como mãe, o que eu falo para ela é que o sucesso vem com a persistência. É o terceiro ano dela e que bom que agora a vitória veio. O esporte, ele muda vidas, tem mudado a Maria, tem aberto horizontes para ela alcançar novos voos, nunca a gente imaginava o estado do Acre estar em primeiro lugar em um esporte que de certa forma não é tão presente no nosso meio, e que a gente consiga investir mais em esporte e educação, que esses meninos vão trazer essas vitórias para a gente”, afirmou.

Samara Rachel também destacou a importância do Colégio Anglo Acre no apoio à prática do xadrez pelos estudantes. “As crianças começam a ter aulas no ensino fundamental. Eles incentivam campeonatos, alguns realizados na própria escola. Para o xadrez, o Anglo é fundamental, pois consegue levar os atletas a pensar mais longe com relação ao esporte”.