Acre estuda ações para manter água potável nas áreas mais afetadas pela seca

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) realizou nessa sexta-feira (6) uma inspeção na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Francisco do Nascimento, em Epitaciolândia, no interior do Acre. A ação foi liderada pela presidente do CRM, Dra. Leuda Dávalos, que expressou sua preocupação com as condições precárias encontradas na unidade. Esta não foi a primeira visita do CRM-AC à referida unidade. No início deste ano, a equipe identificou diversas irregularidades estruturais e fez recomendações à Secretaria Municipal de Saúde para que fossem realizadas reformas necessárias a fim de garantir a segurança dos pacientes e profissionais de saúde. Naquela ocasião, foi dado um prazo até julho para a conclusão das medidas corretivas. No entanto, ao retornar à Unidade Básica de Saúde nesta sexta-feira, a equipe de fiscalização do CRM-AC...