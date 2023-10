Encontro reúne dirigentes de cooperativas de municípios para celebrar os 50 anos da OCB do Acre

Como parte da programação alusiva aos 50 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre – OCB/AC, aconteceu nesta quinta-feira, 5 de outubro, o Encontro de Dirigentes de Cooperativas do Acre, no Buffet Afa Jardim, em Rio Branco, evento que contou com a presença de representantes de diversos municípios, do presidente da OCB Nacional, Márcio Lopes de Freitas, do governador e da vice-governadora do Acre, Gladson Cameli e Mailza Assis, respectivamente, do senador da República, Sérgio Petecão, do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, parlamentares federais, estaduais e municipais, representantes de órgãos federais, secretários de Estado e do município, cooperados, colaboradores e parceiros.

Na ocasião, o presidente da OCB Nacional, Márcio Lopes de Freitas, destacou o crescimento do modelo cooperativista no Brasil; os significativos impactos socioeconômicos que as cooperativas têm gerado; falou da importância do Ato Cooperativo na Reforma Tributária; e das perspectivas para o futuro do cooperativismo.

“Cooperativismo é organização de pessoas, isso faz uma diferença tremenda. Os três pilares que precisam ser cartilha do cooperativismo que são profissionalismos, inovação e sustentabilidade, temos que ter esse comportamento cada vez mais focado”, acrescentou o presidente.

Em sua fala, o governador do Acre, Gladson Cameli, reforçou o compromisso de apoiar a criação de mais cooperativas para aumentar a produção local.

“Tenho buscado sempre ressaltar a união, porque temos que cuidar desse diamante que é o nosso Estado, isso envolve famílias e cooperativas, por isso estou aqui para apoiar a criação de mais cooperativas, trabalhando na produção do nosso Estado”, afirmou o governador.

Ao parabenizar a instituição pelos 50 anos de atuação no estado, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom enfatizou a importância do cooperativismo como ferramenta para o desenvolvimento.

“Sempre achei e continuo achando que a saída para nós é continuarmos incentivando o cooperativismo para que se crie cooperativas para os pequenos, essa é a saída, o cooperativismo, que está crescendo a cada dia”, disse.

Homenagens às cooperativas

O presidente do Sistema OCB do Acre, Valdemiro Rocha agradeceu a todos os presentes na atividade e reiterou o compromisso da instituição em fortalecer o cooperativismo acreano que contribui para impulsionar o desenvolvimento e economia. Na oportunidade, foram prestadas homenagens aos dirigentes de cooperativas pelos relevantes serviços prestados à sociedade.

O Acre possui mais de 40 mil cooperados e 54 cooperativas ativas e regulares filiadas ao Sistema OCB, atuando nos ramos da Saúde, Crédito, Produção de Bens e Serviços, Transporte, Consumo e Agropecuário, que fomentam o cooperativismo e atuam para fortalecer o desenvolvimento e economia local.