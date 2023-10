Criminosos incendeiam veículo de locadora abandonado na Cidade do Povo

Um veículo de uma locadora foi alvo de um incêndio criminoso na noite desta quinta-feira, na Lourival Marques, na entrada do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. O veículo em questão, um modelo Kwid, de cor branca, placa RUI-2E28, encontrava-se no local desde a manhã do mesmo dia, após apresentar problemas mecânicos. O motorista, ciente da situação, comunicou a locadora, que prometeu enviar um guincho para retirar o automóvel da via pública. Entretanto, até o anoitecer, nenhuma equipe havia se apresentado para resgatar o carro, que permanecia com suas portas abertas. Foi nesse contexto que membros de uma organização criminosa aproveitaram a oportunidade e incendiaram o veículo alugado. Populares que passavam pelo local, acionaram o Corpo se Bombeiros juntamente com os Policiais Militares. As chamas...