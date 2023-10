Com investimentos de R$ 412 mil, governo entrega 1° etapa da reforma do Hospital do Câncer

O governo do Acre realizou na manhã desta sexta-feira, 6, a entrega da primeira etapa da Reforma do Hospital do Câncer do Acre, que corresponde a parte de ambulatórios e recepção. O investimento ultrapassa os R$ 400 mil.

Gladson Cameli (PP) deixou claro que não há divergências entre o presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo, e o secretário de saúde, Pedro Pascoal. Para ele, é necessário a união dos dois gestores. “Eu preciso dos dois. Temos que estar unidos e executar o que tem que ser executado, o importante é que ninguém prejudique ninguém, os dois tem carta-branca”, comentou.

O chefe do executivo acreano garantiu que a equipe do governo deverá realizar mais investimentos na área da saúde. “Eu não vou deixar de cumprir o que prometi nas eleições. Não deixem falar mal dos órgãos que vocês trabalham. Essa obra será concluída e revitalizada”, explicou.

Durante a entrega da primeira etapa da obra, o secretário de saúde, Pedro Pascoal, disse que a segunda etapa já está em andamento e terá investimentos superiores a R$ 15 milhões. “A segunda etapa de treinamento de servidores já está ocorrendo e os pacientes não podem esperar. Temos mais de 400 atendimentos desses pacientes por mês”, ressaltou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Luiz Gonzaga, PSDB, elogiou o trabalho do governo em revitalizar e reformar o Hospital do Câncer. “Tem se dedicado a atender os pacientes e essa equipe tem sido importante e solucionado os problemas. Esses é um dos melhores programas de governo, onde tem trabalhado pela geração de emprego e renda. O nosso papel é ajudar e fazer o melhor, parabéns aos servidores da saúde”, encerrou.