Sesacre diz que plantões extras em atraso foram creditados em folha suplementar

Um grave acidente envolvendo um motociclista e uma linha chilena com cerol tirou a vida do jovem Fernando Júnior Morais Roca, de 25 anos, na tarde desta quinta-feira, 5, na Rua São Mateus, situada no bairro Nova Esperança, em Rio Branco. Segundo informações de populares que presenciaram o incidente, Fernando trafegava na sua moto modelo CB 500 F, de cor azul, no sentido centro-bairro, quando a linha chilena atingiu no pescoço do jovem, que cortou a veia jugular e carótida. Após ser ferido, Fernando ainda conseguiu parar a moto e caiu no asfalto, sangrando muito. Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do SAMU, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Fernando já estava sem vida. Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos do Perito...