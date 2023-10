Moradores voltam a interditar rodovia AC-40 para cobrar recuperação de ramais

Duas brasileiras foram resgatadas nesse fim de semana em Cobija, na Bolívia, onde estavam sendo exploradas sexualmente. O caso foi solucionado após uma denúncia recebida pela Superintendência Regional de Polícia Federal no Acre, e uma ação coordenada com a polícia boliviana – Comando Departamental de Policia de Pando – montada para resgatar as mulheres, de 20 anos e 31 anos, vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. São alvo dessa atividade criminosa, geralmente, pessoas vulneráveis, como as brasileiras em questão, que foram ludibriadas com uma proposta de trabalho na Bolívia. As tratativas com a Interpol em Cobija foram céleres e as mulheres prontamente localizadas e resgatas. Por fim, as vítimas foram conduzidas para o Brasil com o auxílio do efetivo da Polícia Federal de Epitaciolândia para as...