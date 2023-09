Licitação de obra do anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia será refeita, informa governo

Para que haja continuidade das obras do anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia, o governo do Estado terá que fazer uma nova licitação. A obra havia sido paralisada pela justiça devido à Operação Ptolomeu. Em seguida, quando a empresa foi autorizada a retomar o serviço, não aceitou voltar e uma nova licitação será feita. A informação foi dada pelo governador Gladson Cameli nesta quinta-feira,28, em Cruzeiro do Sul, ao assinar a Ordem de retomada da obra da AC-405.

“Os empresários precisam de uma segurança porque ninguém quer entrar numa obra para ter problemas. Em Brasiléia a justiça mandou voltar tudo, refazer. Estamos resolvendo, mas a empresa não quis voltar para a obra e vamos licitar de novo. Já está acabando setembro e eu quero movimentar, mas eu tenho que obedecer porque é justiça”, contou.

Com relação à AC-405 em Cruzeiro do Sul, o contrato inicial, com 3 empresas, teve que ser refeito, deixando 1 delas de fora. “As empresas citadas na Ptolomeu não podem participar de obras no Acre”, enfatizou.

Com relação às várias obras de escolas, Cameli disse que a solução está sendo chamar as segundas colocadas nas licitações, para tocar os serviços. O dinheiro para tocar as obras que estavam paradas e que nem foram iniciadas, segundo o gestor, está garantido.

“A orla do 15 em Rio Branco começou. Tem as obras de Bujari e Porto Acre, que eu chamo de cinturão verde. Vamos fazer a passarela ligando o aeródromo de Marechal Thaumaturgo até a cidade. Estamos retomando e iniciando obras com cautela e pé no chão”, concluiu o gestor.