Humaitá perde para o Porto Velho e estreia com derrota na Série D

Mesmo jogando em casa, o Humaitá estreou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série D.

O Tourão de Porto Acre recebeu o Porto Velho nesta quarta-feira, 1º. no Florestão e foi derrotado por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Luan Viana aos 27 minutos do segundo tempo.

Com a derrota do Humaitá, os dois representantes acreanos estrearam com derrota na competição, já que o Rio Branco perdeu no último final de semana para o Manauara por 3 a 1 na capital amazonense.

O Humaitá volta a campo no próximo domingo, 5, contra o Manaus, fora de casa. Já o Rio Branco, enfrenta, no sábado, 4, o Princesa do Solimões, no Florestão.