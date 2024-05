Alunos de medicina fazem consultas gratuitas em faculdade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma faculdade particular de medicina de Cruzeiro do Sul está realizando consultas gratuitas para a população. O atendimento é feito por estudantes da instituição de segunda a sexta-feira, no Centro Integrado de Saúde em diversas especialidades como ginecologia, obstetrícia, clínica médica, endocrinologia, cardiologia, infectologia e saúde mental.

Em caso de necessidade de exames, os pacientes são encaminhados para o Centro Diagnóstico do Município, por meio de uma parceria da instituição de ensino superior com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Anúncios

“Ficamos felizes em oferecer atendimento em algumas especialidades e em breve, teremos os pediatras que vão fazer o atendimento da população de forma gratuita”, citou Leonardo Rodrigues, diretor da faculdade de Medicina.

O atendimento começou em março e mais de 100 pessoas já passaram pelo Centro Integrado de Saúde. Para o paciente ser atendido em determinadas especialidades, como cardiologia, endocrinologia, obstetrícia e ginecologia, há necessidade de haver o encaminhamento médico.

O Centro Integrado de Saúde da Faculdade de Medicina homenageia a médica cruzeirense Suiane Negreiros do Vale pelos serviços prestados à comunidade médica e acadêmica.

O CIS está situado ao lado do Jardim Amigo das Crianças, na rua Rego Barros, Centro. O agendamento das consultas pode ser feito pelo WhatsApp: (68) 9 9208-4087.