A primeira semana de um jovem médico no Hospital do Câncer

O jovem médico, recém-formado na Uninorte, chega ao Hospital do Câncer para o primeiro dia de trabalho. Sente-se preparado para o desafio, mas, como qualquer pessoa, está um pouco ansioso com o que vai enfrentar. Apresenta-se ao diretor e, humildemente, expõe a necessidade de aprender como lidar com os enfermos.

“Doutor, o senhor poderia me dar algumas instruções de como lidar com os pacientes…”?

“Empatia, é a única regra básica aqui. Muita empatia, para cuidar bem dos nossos pacientes. Dedique-se ao máximo e ame a todos eles”.

Após a breve conversa, ele se dirige às enfermarias, onde, com empatia e dedicação, começa a conectar-se com os pacientes, disposto a trazer alívio e esperança a cada um deles.

O jovem médico compartilhou com seus avós em casa a experiência do seu primeiro dia de trabalho. Ele expressou com emoção a principal orientação que recebeu do diretor: “Empatia, amar as pessoas, cuidar delas com dedicação e carinho”, repetia emocionado. Essa mensagem, incutida em seu coração, ecoou em sua mente. Ele já sabia que a medicina não é apenas uma profissão, mas um compromisso de amor e cuidado com a humanidade.

Dias depois, ainda na mesma semana, o médico chega em casa após uma noite de plantão. Sentado à mesa, seus avós o convidam para tomar café e questionam: “Como foi o plantão, querido?”

“Foi difícil, vó. Uma jovem morreu. Ela estava em um apartamento com mais três pacientes, fez a passagem, ela morreu. Houve muita comoção no quarto, todos choravam muito, ela era muito querida por todos”.

No momento, o jovem médico começou a entender ainda mais o verdadeiro significado das palavras do diretor do Hospital do Câncer. Ser um bom médico vai além de possuir habilidades técnicas e conhecimento científico, além de alcançar o sucesso profissional e o reconhecimento da sociedade. É necessário ter amor pelas vidas, demonstrar empatia, compaixão.

Significa ser capaz de se colocar no lugar de cada paciente. Entender suas dores e medos, oferecer consolo em momentos de incerteza, e celebrar suas vitórias, por menores que sejam. É fazer a diferença, não só curando corpos, mas também aliviando o sofrimento, semeando fé.

Quando os médicos e demais profissionais cuidam de seus pacientes, eles também aprendem com esses enfermos como lidar com traumas, fraquezas e emoções. A exposição constante à vulnerabilidade humana proporciona um aprendizado incomparável, ilustrando a relevância da empatia, a necessidade de resiliência e a arte da paciência.

Dessa maneira, a medicina transcende a ciência e torna-se uma lição de humanidade. Nessa jornada de cuidar e curar, médicos e pacientes evoluem juntos, criando uma sinfonia de recuperação e crescimento mútuo. O amor cura corpos e almas.

“Pois permanecem a esperança, a fé e o amor; mas o amor é o maior deles”. (Paulo, Apóstolo de Cristo).

. A disputa interna que está expondo as entranhas do PROGRESSISTA é muito simples de compreender.

. O grupo majoritário ligado ao ex-deputado José Bestene controla o partido sendo mais conveniente para todos apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL).

. Assim como aconteceu com a deputada federal Socorro Neri que foi forçada a deixar a presidência, a meta agora é tirar em junho o secretário Aberson Carvalho do cargo, já que ele era o vice de Neri e assumiu o partido.

. No meio da confusão está o governador Gladson Cameli que teme afundar junto com qualquer decisão equivocada.

. O certo é, é que o PP hoje é uma casa dividida e, casa dividida, todo mundo já sabe o resultado:

. Não prospera!

. As declarações do senador Alan Rick (União Brasil) e Roberto Duarte (Republicano) a favor de Socorro Neri, jogaram lenha na fogueira.

. Com tanta confusão na casa do PP (principal aliado), o PSDB está mais perdido do que cachorro que cai de pau-de-arara.

. Fez bem a ex-deputada Vanda Milani não se expondo, não concedendo entrevistas ou opinando sobre o assunto!

. Vai que, né…

. Ser ou não ser, eis a questão!

. Enquanto o pau chincha, Marcus Alexandre e Tião Bocalom estão gastando sola de sapato.

. No MDB reina um clima de unidade, paz e serenidade!

. É por essas e outras que…

. Quem pensava que o senador Márcio Bittar iria para o ostracismo depois da eleição de 2022, perdeu a aposta.

. Está sendo o principal protagonista da eleição na capital; em alguns municípios do interior também.

. Não existe espaço de poder vazio.

. Bom dia!