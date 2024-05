Chapa Bocalom/Alysson Bestene: Prego batido, ponta virada!

O governo do Acre deverá abrir várias frentes de serviço no início desse verão. Além das obras do governo federal nas BRs 364 e 317, das pontes e anel viário em Brasiléia/Epitaciolândia e Xapuri que foram iniciadas pelo Estado no primeiro mandato do governador Gladson Cameli, todas as rodovias estaduais serão recuperadas. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares e de bancada. Gladson Cameli (PP) também pretende construir, reformar e ampliar vários prédios públicos na capital e no interior que servem a Cultura, Educação, Saúde e Segurança. Porém, uma das principais preocupações do governo é ajustar o orçamento com base na lei de responsabilidade fiscal para tentar melhorar os vencimentos dos servidores públicos. “Deus dá as cartas e a gente joga”. (Arthur Schopenhauer) . A ala mais radical do PT...