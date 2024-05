Disputas de egos contamina o processo eleitoral prejudicando a população 

O eleitorado do Acre está buscando compreender as ações dos líderes políticos que os representam, dada a grande confusão que essas ações estão gerando. Esses líderes parecem correr em todas as direções sem um objetivo claro ou um destino específico. O debate político, que deveria se concentrar na construção de projetos de gestão e governança voltados para o bem comum, desenvolvimento, criação de empregos, aumento de renda e melhoria da qualidade de vida, foi substituído por disputas pessoais.

Os egos estão mais inflamados do que nunca. Há excesso de autoafirmação nesse cenário. Os eleitores anseiam por líderes focados no bem coletivo, não em disputas de egos. A política deve visar ao progresso, emprego e qualidade de vida, não a egos inflamados e autoafirmação. A expectativa de poder contaminou o processo eleitoral deste ano. Ao que parece, não importa os problemas enfrentados pelo povo, mas quem serão eleitos para presidente, governador, senadores e deputados federais em 2026. Porém, o eleitor nunca pode ser subestimado. Costuma dar o troco na hora e na medida certa.

“É o ego que lhe dá feridas e te machuca. É o ego que faz você violento e com raiva, ciumento e competitivo. É o ego que é continuamente o sentido miserável da vida”. (Osho)

. No momento, no PROGRESSISTA, não há vencedores; se o sentido é o bem do partido, só há perdedores.

. Estão fazendo em pouco tempo o que o PT levou vinte anos para fazer: quebrar a unidade por disputas pessoais.

. Violência e truculência política como ocorreu no Vale do Acre e na capital não é vista com bons olhos pela população que tende a ficar do lado das vítimas.

. Ninguém gosta de ver as pessoas humilhadas publicamente!

. Só se for sádico!

. Usar politicamente o show da Madonna no Rio de Janeiro com a tragédia no Rio Grande do Sul é de uma perversidade sem tamanho.

. Usar o nome de Deus para isso é abominável!

. Não gosta do estilo de vida da Madonna e seus fãs?

. Não participar e respeitar; nem todos gostam do estilo de vida que escolhemos.

. Página virada!

. O prefeito Mazinho tem deixado claro seu propósito de disputar mesmo a eleição de governador em 2026.

. Defende a construção de uma ferrovia entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul que, na verdade, já deveria existir.

. Negligência dos políticos do passado!

. “Quem quiser viver de mágoas, ressentimentos e raivinhas saia da política”.(Senador Márcio Bittar)

. Corretíssimo!

. O PP, por exemplo, expulsa o prefeito Tião Bocalom e depois vai compor com ele que se refugiou no PL.

. É parte do jogo!

. Bom dia, boa semana!